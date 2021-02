Angst, sich im Pulk an der frischen Luft mit dem Coronavirus zu infizieren, muss dennoch niemand haben, so Aerosol-Experte Gerhard Scheuch gegenüber «Deutschlandfunk Kultur».

Besteht also doch die Gefahr, sich bei der Bewegung an der frischen Luft mit dem Coronavirus zu infizieren?

Es gibt Kleinigkeiten zu beachten

«Sie sollten sich nicht sehr lange gegenüber unterhalten, also sich zu zweit oder zu dritt in einem engen Bereich aufhalten und lange miteinander reden.» Denn dann würde man sich die Aerosole direkt ins Gesicht pusten und die Gefahr wäre etwas grösser. Die Situation sei vergleichbar mit der einer Raucherrunde, erklärt der frühere Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin: «Wenn Sie mit einem Zigarettenraucher zusammenstehen und der pustet Ihnen ständig den Rauch ins Gesicht, dann sind Sie als Passivraucher auch belastet.» Am besten, man bleibe die ganze Zeit in Bewegung.