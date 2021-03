Community wünscht «legendäres Spiel» : So gross ist die Vorfreude auf das Federer-Comeback

Fans, Spieler und Experten – sie alle freuen sich, dass Roger Federer in Doha auf die ATP-Tour zurückkehrt und nach zwei Knie-OPs und mehr als einem Jahr Pause sein Comeback gibt.

Doch bis dahin ist es für den 39-Jährigen noch ein langer Weg. Wegen zweier Knieoperationen verpasste er praktisch die komplette letzte Saison, bestritt über 400 Tage kein Match. Jetzt wagt er in Doha das Comeback auf der ATP-Tour. Und sagte im Vorfeld: «Die Resultate sind erst einmal sekundär.» Er fühle, dass er zwar auf einem guten Level, aber noch nicht in Bestform sei. Dennoch ist auch sein Fitness-Coach Pierre Paganini von seinem Schützling überzeugt : «Ich habe ein grosses Vertrauen in ihn und die Art, wie er versucht, das Maximum herauszuholen aus seinen Zielen. Er hat eine gesunde Hartnäckigkeit, gibt einfach nicht auf.»

Experten schreiben Federer nicht ab

Federer grosse Ziele in diesem Jahr? Wimbledon und Olympia. «Selbst, wenn er ein wenig körperlich hinterherhinkt, schätze ich ihn besser als die meisten Spieler ein», sagt der Schotte Andy Murray über den Schweizer, der beim 250er-Turnier in Doha zunächst ein Freilos genoss, bevor er im Achtelfinal auf den Briten Daniel Evans trifft. Und natürlich kreisen bei der Rückkehr Federers auch viele Gedanken um sein letztes Comeback, als er 2017 nach einer halbjährigen Verletzungspause gleich das Australian Open gewann. «Bis Wimbledon will ich die Turniere nutzen, um auf 100 Prozent zu kommen», sagt die ehemalige Weltnummer Eins. Und auch wenn sein Knie das Comeback diktiere, so ist der ehemalige Tennis-Profi und aktuelle Experte für ESPN und BBC, John McEnroe überzeugt: «Man darf Federer nie abschreiben. Es ist zwar schwer zu glauben, dass du in dem Alter noch an alte Leistungen anknüpfen kannst. Aber bei diesem phänomenalen Typen sollte man sich keine Fragen stellen.»