Kantönligeist - So gross sind die kantonalen Unterschiede bei den IV-Renten

Eine Krankheit oder ein Unfall kann Betroffene in eine scheinbar ausweglose Lage zwingen: Plötzlich sind sie sozial und beruflich am Rande der Gesellschaft. Diese Isolation ist enorm belastend. Eine neue Studie von Avenir Suisse plädiert deshalb für bessere berufliche Integration von IV-Versicherten. Sie stellt aber fest, dass die Unterstützung in den Kantonen sehr unterschiedlich ist (siehe Box).

Die 46-Jährige habe alle Anfragen der IV beantwortet. Jedoch sei sie bisher nur vertröstet worden. «Seit vier Jahren müssen mein Mann und ich mit seinem Lohn zurechtkommen.» Die IV habe sie an die Sozialhilfe verwiesen, aber da sehe sie sich nicht am richtigen Ort. «Ich fühle mich alleine gelassen und weiss nicht, was ich tun soll», so Kuster.