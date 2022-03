Mittleres Einkommen – So gross sind die Lohnunterschiede zwischen den Schweizer Regionen

In der Wirtschaftsregion Zürich ist der Medianlohn am höchsten, im Kanton Tessin am tiefsten.

Der Medianlohn in der Schweiz beträgt 6665 Franken pro Monat. Das Bundesamt für Statistik (BfS) hat diese Zahl am Montag veröffentlicht und bezieht sich auf Daten von 2020. Die Schweizer Löhne variieren zwischen den Regionen deutlich. Die Löhne für die oberen Kader sind in Zürich (11’475 Franken) und in der Genferseeregion (11’200 Franken) regelmässig am höchsten.



Das Tessin liegt mit 8537 Franken für Stellen im oberen Kader und 5137 Franken für Stellen ohne Führungsfunktion unabhängig von der Hierarchiestufe am unteren Ende der Lohnskala. Diese regionalen Lohnunterschiede lassen sich laut BfS durch die räumliche Konzentration von Wirtschaftszweigen mit hoher Wertschöpfung und durch strukturelle Besonderheiten der regionalen Arbeitsmärkte erklären.