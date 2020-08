vor 28min

Parkkarten für Anwohner

So gross sind die Preisunterschiede fürs Parkieren

In manchen Städten müssen Anwohner fast nichts fürs Parkieren in der blauen Zone zahlen – anderswo kostet es hingegen über 1000 Franken im Jahr.

von Rita Pescatore-Truniger

1 / 41 Preise für Parkkarten variieren stark. Comparis hat die 40 grössten Schweizer Städte verglichen. Stadt Zürich Baar ZG keine Dauerparkkarte Roland Zumbuehl / CC BY-SA Basel 284 Franken pro Jahr KEYSTONE

Darum gehts Dauerparkkarten für Anwohner kosten je nach Stadt unterschiedlich viel.

So kostet die Karte in Wetzikon ZH über 1000 Franken mehr als in Riehen BS.

Besonders in Hochsteuergebieten ist das Parkieren günstig.

Wer als Anwohner sein Auto dauerhaft in der blauen Zone parkieren will, muss in den meisten Schweizer Städten eine sogenannte Parkkarte kaufen. Die Preisunterschiede sind dabei erheblich, wie ein neuer Vergleich von Comparis zeigt: Zwischen der günstigsten und der teuersten Parkkarte für Anwohner in den 40 grössten Schweizer Städten liegen über 1000 Franken.

Die teuerste Parkkarte gibts laut dem Vergleich in Wetzikon ZH: Sie kostet 1080 Franken im Jahr. Am wenigsten zahlen Autofahrer in Riehen BS. Dort sind es lediglich 8 Franken jährlich. Vor allem in den Kantonen Bern und Basel-Stadt sowie in der Westschweiz verlangen die Städte eher wenig fürs Parkieren in der blauen Zone.

Ein Grund für die Unterschiede dürfte die Besteuerung in den einzelnen Kantonen sein, wie Gebührenexperte Leo Hug von Comparis sagt: «In Hochsteuergebieten sind die Bürger weniger bereit, sich zusätzlich über Gebühren melken zu lassen.»

Im Gegensatz dazu tendierten Städte in der Region Zürich sowie in der Zentral- und Ostschweiz zu höheren Preisen oder Einschränkungen bei der Vergabe von Dauerparkkarten. So hat etwa der Zürcher Stadtrat im Juli seinem Parlament eine Verordnung unterbreitet, die eine Preiserhöhung der Dauerparkkarte von 300 Franken auf 780 Franken vorsieht.

Den Vergleich der vierzig grössten Schweizer Städte siehst du in der Bildstrecke oben.