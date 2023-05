Lebensmittelkontrolle : So gruusig sehen manche Restaurant-Küchen aus

«Wir haben Lebensmittelhersteller und Geschäfte aller Art, von Bäckereien bis zu Metzgereien, kontrolliert, und fast alle haben die Kontrollen gut oder sehr gut bestanden», so Dr. Silvio Arpagaus, Kantonschemiker, auf Anfrage von 20 Minuten. Bei den 78 untersuchten Standorten, die die «Prüfung» nicht bestanden haben, wurden erhebliche Mängel festgestellt, wie der Chemiker erklärt. «Doch solche Situationen schockieren uns nicht mehr. Wir treffen diese immer wieder, wenn auch nicht häufig, an », so Arpagaus weiter.

Temporäre Produktionsverbote und strafrechtliche Schritte

Der Kanton untersuchte zudem rund 8000 Proben von Lebensmitteln, Trink- und Badewasser. Am häufigsten wurden Mängel festgestellt, die auf eine unsachgemässe Behandlung von Lebensmitteln zurückzuführen sind, beispielsweise eine zu lange Lagerdauer oder eine Lagerung bei zu hohen Temperaturen. In Einzelfällen waren die Lebensmittel aber auch verdorben .

Irreführende Nährwertkennzeichnung und Verstösse bei der Trinkwasserversorgung

Besonderes Augenmerk galt auch der Kontrolle der Trinkwasserversorgung bei grösseren Festanlässen. Bei diesen Gelegenheiten wurde festgestellt, dass die Trinkwasserversorgung teilweise über gebrauchte Feuerwehrschläuche erfolgt, da oft Sportveranstaltungen oder Messen an temporären Orten stattfinden, an denen, wie Arpagaus erklärt, keine permanente Trinkwasserversorgung vorhanden ist. «Das Trinkwasser muss also für die Dauer des Anlasses mit provisorischen Leitungen zu den Verbrauchsstellen, wie Küchen, Ständen oder Trinkbrunnen, gebracht werden», so Arpagaus weiter.