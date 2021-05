«Zu 95 Prozent wirksam» - So gut schützen die Corona-Impfstoffe wirklich

1 / 5 Die Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen wird in Prozent angegeben. 20min/Marco Zangger Diese Angabe wird aber oft missverstanden: Eine 95-prozentige Wirksamkeit heisst nicht, dass 95 von 100 Geimpften geschützt sind. 20min/Marco Zangger Die Wirksamkeit wird anhand einer grossen Gruppe Geimpfter und einer etwa gleich grossen Kontrollgruppe bestimmt. 20 Minuten/Simon Glauser

Darum gehts 129 Schweizerinnen und Schweizer haben sich trotz vollständiger Immunisierung durch die Impfung mit dem Coronavirus angesteckt.

Die hier verwendeten mRNA-Impfstoffe versprechen einen Schutz von rund 95 Prozent.

Das heisst aber nicht, dass sich von 100 Geimpften fünf trotzdem anstecken.

Die Impfung gegen das Coronavirus ist einer der wichtigsten Grundpfeiler der Strategie des Bundesrats, um bis im Sommer weitgehend in die Normalität zurückzukehren. In der Schweiz wird derzeit mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna geimpft. Die Impfkampagne hat Fahrt aufgenommen, grosse Mengen Impfstoff treffen laufend in der Schweiz ein und fast 1,2 Millionen Schweizerinnen und Schweizer sind bereits vollständig geimpft.

Die beiden Impfstoffe weisen eine sehr hohe Wirksamkeit aus: «Für die in der Schweiz zugelassenen Impfstoffe von BioNTech und Moderna liegt die Wirksamkeit bei 95 respektive 94 Prozent», sagt eine BAG-Mediensprecherin. Trotzdem haben sich bis am 11. Mai in der Schweiz 129 Personen mit dem Coronavirus angesteckt, die zuvor beide Impfdosen erhalten und zwei Wochen ohne Infektion überstanden hatten (siehe unten). So lange dauert es, bis die vollständige Immunantwort erfolgt ist.

Prozentzahl bezieht sich nur auf Infizierte

Immer wieder wird die Wirksamkeit der Impfstoffe falsch interpretiert. Denn: Eine Wirksamkeit von 95 Prozent bedeutet nicht, dass der Impfstoff 95 von 100 Personen gegen eine Virus-Infektion schützt. Die Rechnung ist komplizierter, wie etwa der deutsche Informationsdienst Wissenschaft (IDW) schreibt.

Die 90 Prozent beziehen sich demnach nicht auf die Gruppe der Geimpften, sondern auf jene der Infizierten. Konkret berichtete etwa Biontech, dass insgesamt 43’000 Personen an der Studie zur Wirksamkeit des Impfstoffs teilnahmen. Etwa die Hälfte davon wurde geimpft, die andere Hälfte erhielt ein wirkungsloses Placebo. Sieben Tage nach der zweiten Dosis gab es insgesamt 94 bestätigte Covid-19-Fälle. Entscheidend für die Frage, wie wirksam die Impfstoffe sind, ist nun, wie viele davon sich in der Gruppe der Geimpften angesteckt haben und wie viele in der Kontrollgruppe mit den Placebos.

90-prozentige Wirksamkeit gegen schwere Verläufe

Im Studienprotokoll von Pfizer findet man die Definition der Wirksamkeit. Hier wird es kompliziert. Der Anteil der Covid-19-Fälle in der Impfgruppe wird dividiert durch den Anteil der Fälle in der Kontrollgruppe. Dieser Wert wird anschliessend von 1 abgezogen und mit 100 multipliziert, sodass die Wirksamkeit in Prozenten ausgedrückt werden kann. Daraus folgt: In der Studie mit den 43’000 Teilnehmern muss es in der Gruppe der Geimpften acht Infektionen gegeben haben, in der Placebogruppe etwa 86. Das entspricht einer Reduktion der Infektionen durch die Impfung um rund 90 Prozent.

Die Aussage, der Impfstoff sei «zu 90 Prozent wirksam» bezieht sich also nicht auf neun von zehn Menschen, die zur Impfung gehen und auch nicht auf alle Teilnehmer der Studie oder alle Menschen, die sich impfen lassen. Es handelt sich um eine relative Risikoreduktion, die sich auf die Anzahl der Infizierten bezieht, und keine absolute Reduktion, die sich auf alle Geimpfen bezieht.

Anschaulich lässt sich das am Beispiel der Grippe-Impfung erklären: In einer Saison mit geringer Verbreitung des Grippevirus liegt die Wirksamkeit der Grippeschutzimpfung etwa bei 50 Prozent. Das bedeutet, dass von je 100 Personen ohne Impfung zwei eine bestätigte Influenzainfektion bekamen, und von je 100 Personen mit Impfung nur eine.

Auf infovac.ch wird die Wirksamkeit des Pfizer/Biontech-Impfstoffs mit 95 Prozent angegeben. Dort finden sich auch Informationen zur Wirksamkeit des Impfstoffs gegen eine schwere Infektion. Diese betrage gemäss einer Studie aus Israel 90 Prozent. Sprich: Von zehn schweren Verläufen fanden neun in der Placebo-Gruppe und nur einer in der Gruppe der Geimpften statt.

129 Infektionen trotz vollständiger Impfung Bis am 11. Mai wurden 129 Covid-19-Erkrankungen bei vollständig geimpften Personen gemeldet, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf Anfrage mitteilt. Als vollständig geimpft gelten Personen 14 Tage nach der letzten Impfung. BAG-Mediensprecherin Danièle Bersier sagt dazu: «Kein Impfstoff ist zu 100 Prozent wirksam. Es ist davon auszugehen, dass Infektionsfälle bei vollständig geimpften Personen auftreten können.» Die Wirksamkeit der Impfung sei abhängig vom jeweiligen Impfstoff. Ein Teilschutz gegen Covid-19 beginne bereits zwei Wochen nach der ersten Dosis, ein maximaler Schutz bestehe jedoch erst zwei Wochen nach Erhalt der letzten Impfdosis. Auch das Alter spiele eine Rolle: «Mit zunehmendem Alter kann die Wirksamkeit des Impfstoff zusätzlich abnehmen.» Auch die «relevanten SARS-CoV-2-Varianten» könnten dafür verantwortlich sein, dass die Wirksamkeit des Impfschutzes reduziert sei.