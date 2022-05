«Wir feiern nicht mit»  : So haben die Einsatzkräfte die Zuger Meisternacht erlebt

Rund 6000 Fans haben sich am Sonntag nach dem Spiel auf dem Arenaplatz versammelt. Gröbere Zwischenfälle habe es laut Polizei keine gegeben.

Der EVZ ist erneut Schweizer Eishockeymeister. Die Stadt Zug rief nach dem Spiel eine Freinacht aus, die Feier dauerte bis in den frühen Morgen hinein.

Der EV Zug ist Schweizer Eishockeymeister – ein bisschen überraschend, aber kein wenig unverdient. Gut 6000 Zuger und Zugerinnen haben sich nach dem dramatischen Finale auf dem Arenaplatz in Zug versammelt und die Nacht durchgefeiert. Dabei ist es vereinzelt zu kleineren Streitigkeiten und Rangeleien gekommen, sagt Frank Kleiner, Sprecher der Zuger Polizei. «Vier Personen wurden vorübergehend festgenommen, weil sie pyrotechnisches Material mitführten» und Teile davon, offenbar auch innerhalb der Menschenmassen, gezündet hatten. Die vier Männer sind zwischen 27 und 33 Jahre alt und kommen aus den Kantonen Zug, Luzern und Zürich.

«Wir setzen uns da nicht hin und feiern mit»

Die Stimme von Urs Raschle, Sicherheitsvorsteher der Stadt Zug (Die Mitte), klang am Montag immerhin noch etwas lädiert von der Feier am Sonntag: «Ich musste mir die Emotionen aus dem Leibe schreien. Dieses Spiel war einfach einmalig, diese ganze Atmosphäre im und um das Stadion in Zug zu erleben. Klar, dass man auf diesen Sieg danach noch anstossen musste.» Laut eigenen Aussagen ist Raschle schon seit Kindesbeinen ein Fan des EVZ.