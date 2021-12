Eine Ausweitung der Maskenpflicht an Schulen, Zertifikatspflicht für Besuche in Spitälern: Die Kantonsregierungen haben die Corona-Massnahmen ausgeweitet.

Intensivstationen am Limit : So haben die einzelne Kantone ihre Corona-Massnahmen verschärft

In den Schweizer Spitälern spitzt sich die Corona-Lage zu. Das Universitätsspital sei zu 98 Prozent belegt, sagte Peter Steiger, der stellvertretende Direktor des Instituts für Intensivmedizin, zu Radio SRF 1. Wegen personeller Engpässe hätten zudem bereits mehrere Intensivbetten gesperrt werden müssen, wie Mediensprecherin Manuela Britschgi gegenüber 20 Minuten sagt. Das Basler Universitätsspital schreibt: «Unsere Intensivstation ist ebenfalls fast voll belegt – ein knappes Drittel der Betten mit Covid-Patientinnen und -Patienten», sagt Sprecher Nicolas Drechsler. «Das Wort ‹Betten› ist jedoch irreführend. Es geht um das Personal, das irgendwann fehlt.»

Darum gehts Ab 6. Dezember 2021 gelten für die ganze Schweiz neue Massnahmen. Sie sind bis am 24. Januar befristet.

Die Kantone selber haben eigene Schutzmassnahmen verschärft.

In den meisten Fällen betrifft es die Maskenpflicht an Schulen.

Angesichts der rapide steigenden Corona-Infektionsfälle steht die Schweiz vor neuen Beschränkungen, die vor allem Ungeimpfte treffen. Die Regierung legte am Freitag zwei Vorschläge zur Konsultation unter anderen mit den Kantonen und dem Parlament vor. Diese haben nun bis Dienstag Zeit , sich zu äussern.

Zahlreiche Kantone haben wegen der stark eskalierenden Coronavirus-Krise bereits eigene Schutzmassnahmen beschlossen. Ein Überblick:

Aargau:

Im Kanton Aargau sind die Kapazitäten der Intensivpflegestationen sehr stark ausgelastet. Auch in den Schulen steigen die Fallzahlen derzeit an. Der Kanton Aargau hat deshalb am Freitag beschlossen, dass der Unterricht an der Volksschule bereits am Freitagabend, 17. Dezember - statt dem 24. Dezember - endet. Weiter gilt nach dem Schulstart nach den Weihnachtsferien auch für die 1. bis 4. Klasse der Primarschule eine Maskentragpflicht.

Appenzell Ausserrhoden:

Für Lernende ab der Sekundarstufe und für alle Mitarbeitenden der Schule gilt eine Maskentragepflicht. Ab der 3. Primarklasse muss, wenn in der Klasse oder Lerngruppe mindestens ein positiver PCR-Test (positiver Einzeltest) vorliegt, verpflichtend für die angebrochene Woche und die Folgewoche in der Schule eine Schutzmaske getragen werden.

Appenzell Innerrhoden:

In den Warte- und Zugangsbereichen des öffentlichen Verkehrs sowie in belebten Fussgängerbereichen von Dorfkernen gilt eine Maskenpflicht. Auch während einer Veranstaltung (Innen und Aussen), an Märkten sowie an Fach- und Publikumsmessen muss eine Gesichtsmaske getragen werden, diese Pflicht gilt unabhängig davon, ob eine Zertifikatspflicht besteht. Für Besuchende und Mitarbeitende in Gesundheits- und Sozialinstitutionen (Kantonales Gesundheitszentrum, Pflegeheime, Klinik im Hof Weissbad, Wohnheim stääg) gilt seit dem 3. Dezember 2021 die Zertifikatspflicht. Ab Oberstufe finden für Lernende und Lehrpersonen wöchentliche Massentests statt.

Basel:

Die beiden Basel haben die Maskenregeln verschärft. Eine Impfung oder ein Corona-Test reicht nicht mehr, um Bars, Clubs oder Veranstaltungen zu besuchen, zusätzlich ist auch das Tragen einer Maske nötig. Auch an den Schulen müssen Lernende ab der 5. Primarklasse eine Maske tragen, für Lehrpersonen gilt die Pflicht für alle Stufen. Seit dem 8. Dezember gilt die Maskenpflicht auch im Sportunterricht und für Mitarbeitende und Kinder ab der 5. Primarklasse in Innenräumen der familien- und schulergänzenden Betreuung sowie in Kinder- und Jugendheimen.

In Basel-Stadt müssen ab dem 6. Dezember Veranstaltungen mit 300 bis 1000 Teilnehmenden dem Gesundheitsdepartement gemeldet werden. In Gastro-Betrieben muss die Konsumation an Tischen erfolgen - egal, ob die Betriebe 2G einführen oder nicht. Die Massnahmen gelten ab 1. Dezember und sind bis 31. Januar 2022 befristet.

Bern:

Im Kanton Bern gilt die Maskenpflicht auch an Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und in Unterführungen. In der Schule müssen Kinder ab dem 5. Schuljahr und die Lehrpersonen eine Maske tragen. Auf die Wiedereinführung des repetitiven Testens in Schulen verzichtet der Kanton. Zudem gilt seit dem 29. November eine Zertifikatspflicht für Besucherinnen und Besucher von Spitälern, Pflege-, Behinderten-, Kinder- und Jugendheimen. Die Massnahmen für den öffentlichen Raum sind bis zum 23. Dezember befristet. Die erweiterte Maskentragpflicht an Schulen gilt vorerst bis Mitte Januar.

Freiburg:

Besuche in Gesundheitseinrichtungen sind nur mit Covid-Zertifik at möglich. An den Schulen gilt ab der Klasse 5H obligatorisch eine Maskenpflicht, sobald in einer Klasse ein Coronafall auftritt. Sind mehrere Klassen betroffen oder steigt die Zahl der Ansteckungen, wird das Maskentragen für die gesamte Schule obligatorisch.

Genf:

Für Lernende und Lehrpersonen gilt ab der Oberstufe Maskenpflicht. Diese gilt auch in geschlossenen Räumen und an Veranstaltungen. Im Fall eines Ausbruchs werden repetitive Tests empfohlen. Das nicht geimpfte oder genesene Gesundheitspersonal ist verpflichtet, sich testen zu lassen.

Glarus

Alle Einrichtungen, Betriebe, Schulen sowie Organisatoren von Veranstaltungen werden aufgefordert, spezifische Schutzkonzepte zu erarbeiten und umzusetzen. Schulen können präventive Testungen durchführen, diese sind allerdings freiwillig.

Graubünden:

Einmal wöchentlich wird an Schulen getestet. Wenn in einer Schulklasse mindestens vier Personen positiv getestet werden, wird die ganze Klasse für 10 Tage in Quarantäne versetzt und im Fernunterricht beschult. Die Bündner Regierung weitet ab dem 13. Dezember die Maskenpflicht ab der 3. Primarklasse auf alle Bündner Regionen aus sowie für die Sekundarstufe II. Die Massnahme gilt bis zum 23. Januar 2022.

Jura:

Die jurassische Regierung schreibt vor, dass in den Innenräumen von öffentlich zugänglichen Anlagen und Einrichtungen sowie bei Veranstaltungen mit mehr als 300 Personen eine Maske getragen werden muss, auch wenn der Zugang geimpften und genesenen Personen vorbehalten ist. Bei privaten Treffen von mehr als 10 Personen gilt eine Zertifikatspflicht. An den Schulen werden von der 3. bis zur 8. Klasse wieder wöchentliche Testungen eingeführt. Die Schüler der 7. und 8. Klasse (Harmos) müssen eine Maske tragen, wenn ein positiver Fall in einer Klasse bestätigt wird. Ab der Oberstufe gilt Maskenpflicht .

Luzern:

Ab der 1. Klasse der Primarschule und für Lernende der Oberstufe sowie für Lehr- und Fachpersonen der schulischen Dienste gilt in den Innenräumen der Bildungseinrichtungen Maskenpflicht. Sekundarschulen, die Gymnasien und Fachmittelschulen sowie das Fach- und Wirtschaftsmittelschulzentrum Luzern sind verpflichtet, für Lernende und Lehrpersonen mindestens einmal pro Woche einen Test auf SARS-CoV-2 durchzuführen. Ab Januar müssen Schüler und Schülerinnen ab der 1. Klasse ebenfalls getestet werden. Die Spitäler, die Alters- und Pflegeheime und die Wohneinrichtungen für Personen mit Behinderungen sind verpflichtet, das Vorliegen eines gültigen Zertifikats mindestens stichprobe n weise zu kontrollieren. Gesundheitsdirektor Guido Graf ruft dazu auf, trotz der Festtage Angehörige in den Pflegeheimen nicht zu sich nach Hause zu nehmen.

Neuenburg:

Angesichts der Corona-Lage wurde am Samstag die Alarmstufe Rot ausgerufen, das Neuenburger Spitalnetz ist aufgrund der grossen Belastung in den Krisenmodus übergegangen. Ab Montag 13. Dezember gilt daher die Ausweitung des Maskentragens für alle Outdoor-Veranstaltungen ohne COVID-19-Zertifikat, Märkte, Weihnachtsmärkte, Chöre. Auch für ö ffentliche Einrichtungen, die für einen begrenzten Zeitraum nur mit 2G zugänglich sind. Vorübergehende werden private Veranstaltungen auf zehn Personen begrenzt.

Nidwalden:

Ab der Sekundarstufe I gilt eine Maskenpflicht. Für den Eintritt in ein Spital oder einem Heim braucht es ein Zertifikat.

Obwalden:

Ab dem 10. Dezember sind Masken ab der 5. Klasse Pflicht, an den Sekundarschulen gilt bereits Maskenpflicht. Pflegende und Ärzte ohne Zertifikat müssen sich zweimal pro Woche testen lassen.

St. Gallen:

Die Auslastung der Intensivstationen ist aktuell hoch. Deshalb gilt im Kanton St. Gallen ab dem 2. Dezember eine erweiterte Maskenpflicht. Erwachsene und Lernende müssen ab der Oberstufe Masken tragen. Zudem gilt für Besucherinnen und Besucher von Spitälern sowie in Pflegeheimen eine Zertifikatspflicht. Die kantonale Regierung rät ausserdem zum Home o ffice.

Schaffhausen:

Seit September wies der k antonsärztliche Dienst Schule der Sekundarstufen I und II sowie der Privatschulen an, den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrpersonen und dem Schulpersonal eine Maskenpflicht in den Innenräumen aufzuerlegen. Seit dem 22. November werden ausserdem in allen Schulen repetitive Tests durchgeführt. Für einen Spitalbesuch muss man ein Covid-Zertifikat vorlegen. Pflegepersonal, das nicht geimpft oder genesen ist, muss sich wöchentlich testen lassen.

Solothurn:

Ab dem 1. Dezember müssen sich Mitarbeitende von Heimen und Spitex-Organisationen wöchentlich zweimal auf das Coronavirus testen lassen. Besucherinnen und Besucher von Heimen benötigen ein Covid-Zertifikat. Zudem gilt – vorerst bis zu den Weihnachtsferien – ab der fünften Klasse wieder Maskenpflicht für Schüler und Lehrpersonen.

Schwyz:

Bereits seit 1. Dezember gilt an der Sekundarstufe II – also für Mittel- und Berufsschulen – eine Maskenpflicht eingeführt. Ab 13. Dezember ist die Maske ab der 1. Klasse sowie für Tagesstrukturangebote obligatorisch.

Tessin:

Am 7. Dezember hat die Tessiner Regierung die Gemeinden aufgefordert, an besuchten Orten im Freien eine Maskenpflicht zu verhängen. Seit dem 22. November gilt auch Maskenpflicht an den Schulen ab der Oberstufe. Die Massnahme ist bis zum 23. Dezember befristet. Besucherinnen und Besucher von Heimen und Spitälern benötigen ein Covid-Zertifikat.

Thurgau:

Die Maskenpflicht wird ausgedehnt. Ab dem Freitag, 3. Dezember 2021, gilt im Kanton Thurgau unter anderem für Veranstaltungen, Märkte und Messen im Innen- wie auch im Aussenbereich wieder eine durchgehende Maskenpflicht. Die Taskforce Schule im Kanton Thurgau hat überdies in Ergänzung zum präventiv-repetitiven Testen beschlossen, dass ebenfalls ab dem Freitag, 3. Dezember, für die Erwachsenen aller Schulstufen sowie die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und der Mittelschulen wieder eine Maskentragpflicht gilt.

Uri:

Personen, die eine Gesundheitseinrichtung besuchen wollen, müssen ein Covid-Zertifikat vorweisen. In den Innenräumen müssen Besuche nde und Mitarbeitende Maske tragen. Ungeimpfte Mitarbeitende müssen sich zudem zweimal wöchentlich testen lassen. An den Schulen bleiben die derzeitigen Massnahmen (repetitive Tests, Maskenpflicht für Lehrpersonen) bestehen.

Waadt:

Lernende ab der 7. Klasse sowie sämtliche Erwachsenen müssen bis mindestens zu den Weihnachtsferien in Innenräumen Maske tragen. Für Schüler und Schülerinnen der 5. und 6. Klasse kann eine Maskenpflicht je nach Situation verhängt werden. Personal in Spit äl ern und Heime müssen sich regelmässig testen lassen, wenn nicht geimpft oder genesen.

Wallis:

Der Kanton Wallis empfiehlt das Tragen einer Maske auf Märkten im Freien, die Zertifikatspflicht bei privaten Treffen von mehr als zehn Personen sowie bei Besuchen in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen. Zudem muss in Innenräumen, einschliesslich Fahrzeugen, in denen sich mehr als eine Person aufhält, jede Person eine Gesichtsmaske tragen. Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I sowie ungeimpfte Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe (Fachhochschulen) werden getestet.

Zug:

Ab Donnerstag, 2. Dezember, gilt im Kanton Zug neu in öffentlich zugänglichen Innenräumen eine Maskenpflicht. Ebenfalls eingeführt wird die Maskenpflicht für die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen in allen Schulklassen ab der Primarstufe. Die Schülerinnen und Schüler können ihre Maske ablegen, wenn sie am Pult sitzen.

Zürich:

Ab dem 1. Dezember gilt im Kanton Zürich eine generelle Maskentragpflicht an der Volksschule . Davon betroffen sind alle Schülerinnen und Schüler ab der 4. Primarschulklasse sowie alle Lehrpersonen und Mitarbeitende. Ab dem 13. Dezember ist das Tragen einer Maske an Mittel- und Berufsfachschulen obligatorisch, auch für die, die geimpft oder genesen sind oder sich testen liessen. Bislang galt für sie die Befreiungsmöglichkeit. Die Maskentragpflicht wird befristet ab dem 3. Januar auch auf Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Primarschulklassen ausgeweitet. Diese Massnahmen sind bis zum 24. Januar 2022 befristet.