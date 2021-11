Abstimmungssonntag – So haben die Kantone abgestimmt

Mit 62 Prozent angenommenes Covid-Gesetz

Am hitzigsten diskutiert wurde über das Covid-Gesetz. Am Ende fielen 62 Prozent der Stimmen mit Ja und 38 Prozent der Stimmen mit Nein aus. Am meisten Ja-Stimmen wurden im Kanton Zürich eingeworfen. Am wenigsten Menschen stimmten im Kanton Appenzell Ausserhoden mit Ja. Dort überwogen mit 55,8 Prozent die Nein-Stimmen.