Am Montag begrüsste «Morning Show»-Moderatorin Andrea die Musiker Baschi und Loco Escrito im 20-Minuten-Radio-Studio: «Normalerweise würde Santa jetzt im Coca-Cola-Truck durch die Schweiz reisen», wegen Corona gehe das leider nicht. «Gott sei Dank hat er uns euch zwei Elfen vorbeigeschickt!»

20 - Minuten - Radio - Moderatorin Andrea hat te diese Woche Baschi und Loco Escrito bei sich zu Gast. Die Schweizer Musiker kamen nicht zum Fachsimpeln vorbei , sondern klingelten im täglichen «C hristmas C elebrity Call» bei den Hörerinnen und H örern durch, um über Weihnachten, private Traditionen und Anekdoten zu quatschen.

Im Zentrum d ieser Aktion, die 20 Minuten Radio gemeinsam mit Werbepartner Coca - Cola lancierte, steht ohnehin das Teilen. Loco Escrito outete sich im Lauf der Woche selber als leidenschaftlicher Schenker , s ein Vater habe ihn früher auch immer reich beschenkt . «Darum bin ich froh, dass irgendwann der Erfolg kam, so kann ich das voll ausleben», so der Latin-Sänger.

Was sonst noch so passierte, erfahrt ihr in diesen Clips.