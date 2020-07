vor 54min

Marathon-Schlussspurt in der Liga

Fünf St. Galler haben über 700 Minuten in den Beinen

Den Espen fehlte es zuletzt in Thun an Frische, weil man in vier englischen Wochen meist auf die gleichen elf Spieler setzte. Wie haben Berner und Basler rotiert?

von Eva Tedesco

1 / 3 Das Restprogramm für die verbleibenden vier Runden: YB: 23. Juli: Xamax (a), 26. Juli: Luzern (h), 31. Juli: Sion (a), 3. August: St. Gallen (h). Martin Meienberger/freshfocus FC Basel: 22. Juli: St. Gallen (a), 26. Juli: Lugano (h), 31. Juli: Thun (a), 3. August: Luzern (h).

Claudio Thoma/freshfocus FC St. Gallen: 22. Juli: Basel (h), 25. Juli: Zürich (a), 31. Juli: Xamax (h), 3. August: YB (a). Urs Lindt/freshfocus

Darum gehts In den englischen Wochen nach dem Re-Start geht es auch um Kraft und Balance

In der letzten Runde fehlte es den St. Gallern bei der Niederlage in Thun an Frische

So haushalten die Trainer von YB, Basel und St. Gallen mit den Kräften ihrer Teams

Trainer Peter Zeidler lässt Power-Fussball spielen, mit hoher Intensität und Pressing. Auch im Berner Oberland legten die Ostschweizer diese Dynamik an den Tag, aber vor dem Tor fehlte die mentale Frische, um die Thuner Abwehr zu knacken. Thun-Trainer Marc Schneider: «Wir wussten, dass wir die ersten 30 Minuten überstehen müssen. St. Gallen spielt praktisch immer mit der gleichen Elf. Die werden nicht frischer.»

Zeidler ging bisher tatsächlich weit weniger haushälterisch mit den Kräften seiner Stammspieler um als die Konkurrenz aus Bern und Basel. Das sind einige Zahlen:

So viele Spieler haben die Trainer eingesetzt

Während YB-Trainer Gerry Seoane 22 Profis und Marcel Koller 23 Akteure seit dem Re-Start einsetzte, griff Zeidler auf 20 Spieler zurück.

YB nach dem Re-Start 22 eingesetzte Spieler: von Ballmoos

(9 Spiele/810 Einsatzminuten), Fassnacht (8/659), Lotomba (9/645), Lustenberger (8/606), Aebischer (8/579), Lefort (9/569), Nsame (7/534), Camara (6/483), Janko (7/481), Sulejmani (9/461), Ngamaleu (9/456), Martins (6/381), Gaudino (9/361), Sierro (5/360), Zesiger (5/343), Meschak (8/290), Garcia (5/236), Bürgi (3/162), Mambimbi (4/157), Spielmann (5/126), Hoarau (3/115), Sörensen (2/68).

Wechselmöglichkeit vs. Kontinuität

Die Möglichkeit, pro Spiel fünf Spieler wechseln zu können, nützte – natürlich auch dem breiteren Kader geschuldet – nur YB und machte in allen Partien vom vollen Kontingent Gebrauch. Beim FCB wurde im Schnitt 4,1- und bei den Espen 4-mal getauscht.

FCB nach dem Re-Start 23 eingesetzte Spieler: Omlin (9 Spiele/810 Einsatzminuten), Frei (9/810), Campo (9/801), Widmer (8/720), Cabral (9/692), Cömert (8/588), Stocker (8/568), Xhaka (8/563), Alderete (6/538), Van der Werff (9/508), Petretta (6/486), Pululu (6/391), Riveros (7/298), Ademi (7/220), Isufi (3/216), Ramires (6/172), Marchand (4/130), Vishi (3/115), Tushi (3/99), Oberlin (4/81), Bunjaku (1/45), Van Wolfswinkel (2/41), Bergström (1/12).

Marathon-Männer

Bei YB stand nur Goalie David von Ballmoos während der maximal 810 Spielminuten auf dem Platz. Beim FCB heissen die Marathon-Männer Jonas Omlin und Fabian Frei, in St. Gallen Lawrence Ati Zigi und Verteidiger Leonidas Stergiou. Beim Seoane kommt kein Feldspieler auf mehr als 700 Minuten bisher. Bei Koller sind es total drei Feldspieler (neben Frei auch Samuele Campo, Silvan Widmer), bei Zeidler fünf (neben Stergiou sind das Jordi Quintillà, Cedric Itten, Lukas Görtler, Betim Fazliji).

St. Gallen nach dem Re-Start 20 eingesetzte Spieler: Ati Zigi (9 Spiele/810 Einsatzminuten), Stergiou (9/810), Itten (9/727), Görtler (8/720), Fazliji (8/720), Quintillà (8/701), Muheim (8/651), Demirovic (8/638), Hefti (7/593), Ruiz (8/588), Guillemenot (8/453), Ribeiro (9/388), Rüfli (8/371), Bakayoko (8/203), Letard (4/170), Staubli (6/107), Nuhu (4/44), Alves (2/34), Kräuchi (3/182), Campos (1/1).