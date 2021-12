Perlen aus der Vergangenheit – So haben Unfälle früher ausgesehen

«Die Aufnahmen zeigen eindrücklich, wie sehr sich die Ortsbilder auch im Kanton Schwyz in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben», sagt Florian Grossmann, Sprecher der Kapo Schwyz. Dieses Bild entstand 1956 zwischen Altendorf und Pfäffikon. Links im Bild befindet sich heute die Autobahn A3, schreibt die Polizei dazu.

So sahen Unfallbilder früher aus: Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht die Kantonspolizei Schwyz immer wieder Aufnahmen von Unfallsituationen aus ihrem Archiv. Dieses Unfallbild entstand im Jahr 1958 in Rothenthurm SZ.

Bei der Community kommen die Bilder sehr gut an: Einige Follower und Followerinnen wollten sogar schon nostalgische Unfallaufnahmen kaufen.

Verändert hat sich das Handwerk der Polizeifotografie in all den Jahren grundsätzlich nicht. Viel verändert hat sich aber bei der Technik, die zum Einsatz kommt.

Immer wieder veröffentlicht die Kapo Schwyz auf Instagram auch Archivbilder von Verkehrsunfällen, beispielsweise aus den 1950er-Jahren. «Seit wann genau Unfälle auch mit Fotografien dokumentiert werden, können wir nicht nachvollziehen. Unser Bildarchiv reicht bis in die frühen 50er-Jahre zurück», sagt Florian Grossmann, Chef Kommunikation. Es gibt aber auch Bilder, die noch früher entstanden sind.

Viel Austausch mit Bevölkerung

Oftmals werden die Bilder als kleines Rätsel veröffentlicht mit der Frage nach dem Unfallort. «Die Aufnahmen zeigen eindrücklich, wie sehr sich die Ortsbilder auch im Kanton Schwyz in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben. Wir publizieren sie als ‹Rätsel›, um unsere Follower zum Mitdenken und zur aktiven Teilnahme zu animieren», sagt Grossmann. Die Community freut sich darüber: «Die Bilder stossen auf ein sehr positives Echo und sie regen zu Diskussionen an», sagt der Mediensprecher. Negative Rückmeldungen gebe es fast nie.

Einige Follower und Followerinnen sind von den nostalgischen Aufnahmen regelrecht entzückt. «Immer wieder gelangen Follower an uns und fragen, ob noch mehr solche Bilder erhältlich sind oder ob sie eingesehen, ja sogar, ob sie gekauft werden können.» Verkauft werden Bilder jedoch nicht, auch das Archiv der Polizei kann die Bevölkerung nicht besuchen. «Allerdings dürfen von uns publizierte Aufnahmen mit der Quellenangabe verwendet werden», so Grossmann.

Durch den Austausch kann die Polizei auch einen engeren Draht zur Bevölkerung aufbauen. «Es ermöglicht uns, ausserhalb von aktuellen Ereignissen und Präventionsbeiträgen mit unserer Community in Kontakt zu treten. Die so generierte Nähe führt auch dazu, dass uns die Bevölkerung Fragen stellt, die sie schon lange interessiert hatten, sie aber nicht an jemanden von der Polizei richten konnten oder wollten.»