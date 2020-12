Community-Bilder : So habt ihr Weihnachten gefeiert

In den eigenen vier Wänden mit üppig geschmücktem Christbaum oder am Strand in Hawaii mit einem Raclette: Die Community von 20 Minuten verbringt die Festtage ganz unterschiedlich.

1 / 3 Zahlreiche Christbaumkugeln und ein geschmückter Baum. Ihr habt die Festtage sehr unterschiedlich verbracht. 20 Minuten Community Leser Sam verbrachte Weihnachten mit einem Raclette an einem Strand in Hawaii. 20 Minuten Community Für wen diese Päckli wohl ist? 20 Minuten Community