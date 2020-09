So hält deine Sommerbräune länger

Dieser gefühlt ewig dauernde Sommer endet demnächst, womit du leider auch bald deiner schönen Bräune, die du entweder in den Bergen , der Badi oder sogar am Strand bekommen hast , Tschüss sagen musst .

Mit diesen Produkten und Kniffen allerdings kannst du den sonnengeküssten Look mit in den Herbst nehmen und siehst noch länger wie frisch aus den Ferien aus. Und zwar ganz ohne Solarium, was eh schon länger ein No- g o ist.