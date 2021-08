Mücken vertreiben - So hältst du dir Mücken mit natürlichen Mitteln vom Leib

Der viele Regen der letzten Tage und Wochen sorgt für eine regelrechte Mückenplage . Denn die Rheinschnake oder Wiesenmücke, eine der in unseren Breiten am häufigsten vorkommenden Stechmücken, zählt zu den Überschwemmungsmücken und legt ihre Eier vorzugsweise im Boden neben Feuchtgebieten ab.

Natürlicher Mückenschutz: Diese ätherischen Öle helfen

Insekten haben ein sehr empfindliches Geruchsorgan und suchen darum bei stechenden oder intensiven Gerüchen – darunter z.B. Lavendel, Eukalyptus, Pfefferminze, Rosengeranie, Teebaumöl oder Zitronengras – schnell das Weite. Auch gut sind ätherische Öle, die reich an Sesquiterpenen (Öle aus Hölzern wie etwa Zeder) sind. Diese imitieren nämlich die Abwehr- und Lockstoffe von Insekten, was sie irritiert und so zum Abflug animiert.