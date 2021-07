So hässig ist die Welt über den Platzverweis gegen Remo Freuler

Zum Entsetzen aller Schweizer Fans zeigte Michael Oliver in der 77. Minute eine direkte Rote Karte gegen Remo Freuler. Was ist geschehen? Freuler packt eine Grätsche aus, trifft zuerst den Ball, dann einen Spanier. Schiri Oliver zögert keinen Moment und zückt die Rote Karte. Entsetzen pur. Der Video-Schiri, kurz VAR, schaltet sich ein und überprüft, ob es wirklich ein Platzverweis war. Die Schweizer hoffen auf einen Fehlentscheid des Schiris. Doch es bleibt dabei. Freuler muss vom Platz. Die Fussballwelt ist ausser sich.

«Diese Rote Karte ist ein Witz!»

Mit diesen Meinungen stehen Lineker, Weigl und Fabregas nicht alleine da. Auf Twitter herrscht das blanke Entsetzen über den Entscheid von Schiedsrichter Michael Oliver. Viele User können es nicht fassen, dass für die Grätsche von Freuler die direkte Rote Karte gezeigt wird. Vor allem noch von einem Schiedsrichter, der sonst in der Premier League pfeift, der härtesten und besten Liga der Welt.

Und Twitter-User Tobias Escher meint: «Ich erinnere daran, dass man bei kontroversen Entscheidungen nicht immer nur den VAR, sondern ruhig auch mal den Schiedsrichter kritisieren sollte. Auch in einer Welt ohne VAR stünde Freuler jetzt nicht mehr auf den Platz.» Einige Fans sind so wütend über den Platzverweis, dass sie den Unparteiischen und seine Familie auf Social Media sogar mit dem Leben bedrohen. Andere decken Oliver mit heftigen Beleidigungen ein.

Und Vladimir Petkovic meint nach der Partie zur Roten Karte: «Ich habe es nicht gesehen. Alle sagen, die Rote Karte war eine zu harte Entscheidung. In England pfeift der Schiedsrichter normalerweise ein Foul. Eine fragwürdige Entscheidung. Für mich zu hart. Leider mussten wir dann 50 Minuten mit einem Mann weniger spielen gegen einen Gegner, bei dem es schon elf gegen elf schwierig ist.»

«Gelb hätte mehr gepasst»

Die Experten des Schiedsrichter-Podcasts «Collinas Erben» klären derweil den Entscheid auf. «Für Rot sprechen dagegen die hohe Intensität und die Tatsache, dass man auch ohne offene Sohle gesundheitsgefährdend spielen kann (siehe den umgeknickten Fuss). Ist im Grenzbereich, Rot zumindest nicht klar falsch», schreiben sie auf Twitter. In einem nächsten Tweet relativieren die Experten aber: «Stellt man die Entscheidung in den Kontext eines bisher keineswegs harten Spiels, hätte Gelb, eben weil es hier einen Ermessensspielraum gab, besser zur Partie und zu Olivers Spielleitung gepasst. Es ist keine Begegnung, die in diesem Moment nach einem Feldverweis rief.»