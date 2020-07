Aktualisiert vor 38min

Fatale Versäumnisse der Wärter

So häufig sind Tiger-Angriffe im Zoo

Die Attacke im Zoo Zürich auf eine Tierpflegerin ist der erste tödliche Angriff eines Tigers auf einen Menschen in der Schweiz. International kommt es regelmässig zu teils verheerenden Angriffen durch die eingesperrten Raubtiere.

von Céline Krapf

1 / 10 Roy Horn bei einer Show 1996 in Las Vegas. 2001 wird er von seinem Tiger Montecore bei einer Vorstellung angegriffen. Keystone Der Dompteur René Strickler mit Raubkatzen 1978 in der Manege des Circus Knie. Er wurde 1988 von einem seiner Tiger angegriffen und kam knapp mit dem Leben davon. Keystone Am Samstag 4. Juli kam es zu einem tödlichen Vorfall im Zoo Zürich: Ein Tiger griff eine Tierpflegerin an. Keystone

Darum gehts Im Zoo Zürich hat eine Amurtigerin am Samstagnachmittag eine Tierpflegerin angegriffen, diese starb vor Ort.

In der Schweiz ist es die erste tödliche Tigerattacke.

International sind Vorfälle mit eingesperrten Tigern keine Seltenheit, insbesondere kam es in Deutschland zu mehreren Vorfällen.

Für die 55-jährige Tierpflegerin kam jede Hilfe zu spät: Das Tigerweibchen Irina attackierte am Samstagnachmittag im Zoo Zürich die langjährige Pflegerin, diese starb noch vor Ort.

Es ist die erste tödliche Tigerattacke auf einen Menschen in der Schweiz – nicht aber der erste Vorfall seiner Art. Vor über 30 Jahren fiel Tigerdame Tosca über Dompteur René Strickler her. «Ich lag sieben Minuten unter einem Tiger, Kopf an Kopf, sah dem Tod ins Auge», sagt er der «Aargauer Zeitung». Er musste mehrmals operiert werden, die Tigerin kam in einen externen Zoo.

Rene Strickler überlebte einen Tigerangriff – und verzieh dem Tier. Keystone/Peter Klaunzer

Eine der prominentesten Tigerattacken geschah in Las Vegas bei einem Auftritt des Künstlerduos Siegfried & Roy: 2001 wird Roy Horn von seinem Tiger Montecore bei einer Vorstellung angegriffen. Die offizielle Begründung für die Attacke:^Die Wildkatze wollte ihm helfen, weil Horn einen Schlaganfall erlitt. Der Magier entkommt dem Tod nur knapp – erholt sich aber nie mehr ganz von seinen schweren Verletzungen und bleibt bis an sein Lebensende halbseitig gelähmt.

Die deutschen Magier Siegfried Fischbacher (l) und Roy Horn 2013. Keystone/dpa/Felix Hörhager

Mehrere Vorfälle in Deutschland

Was in der Schweiz Jahrzehnte zurückliegt, kam in Deutschland in den vergangenen Jahren mehrmals vor: 2018 wagte sich ein 19-jähriger externer Mitarbeiter im Tierpark Köthen zu nahe an ein en Tigerkäfig , schreibt «Spiegel.de». Die Raubkatze fügte ihm mit seinen Tatzen schwere Fleischwunden zu. Später h iess es, er habe den Tiger füttern wollen.

Sechs Jahre zuvor kam es in Münster zu einem weiteren Unglück: Ein Tierpfleger hatte offenbar vergessen eine Luke zu schliessen – der Tiger Rasputin (10) folgte dem Mann unbemerkt und griff ihn vor den Augen der Besucher an . Mit einem Biss ins Genick tötete das Raubtier den 57-jährigen Mann auf der Stelle.

N ur wenige Wochen zuvor kam es in Köln ebenfalls zu einem tödlichen Zoo-Unfall: Die Tierpflegerin Ruth K. hatte beim Reinigen des Käfigs vergessen den Tiger Altai einzusperren – ein fataler Fehler. Die Raubkatze floh aus ihrem Gehege und tötete die 43- J ährig e. Der Tiger wurde daraufhin erschossen.

Vier Tiger fielen über Dompteur her

In Südi talien kam es vor einem Jahr zu einem Unfall beim Proben einer Kinderzirkus-Show: Vier Tiger fielen über den berühmten Dompteur Ettore Weber her. Rettungskräfte konnten über eine halbe Stunde nicht eingreifen, der 61-Jährige wurde vor den Augen mehrerer Kinder totgebissen . Die Tiger wurden beschlagnahmt und in einen Tiergarten gebracht.

Auch in Nordengland kam es im Mai 2013 zu einem tödlichen Zwischenfall. Im Hamerton Zoo tötete ein Tiger die 24-jährige Tierpflegerin Rosa King.

«Irina folgte ihren natürlichen Instinkten»

Beim Fall im Zoo Zürich ist noch vieles unklar: Warum sich Pflegerin und Tiger zur gleichen Zeit im Gehege aufhielten und weshalb Tigerweibchen Irina auf die Pflegerin losging, wird nun untersucht.