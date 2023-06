Rasierklingen wechseln: So häufig solltest du es tun

Richtwert etwa alle zwei Wochen

«Natürlich ist die Wechsel-Frequenz auch eine Gefühlssache», so die Ärztin. «Spätestens, wenn die alte Klinge unter fliessendem Wasser nicht mehr richtig sauber zu bekommen ist, sollte man aber zu einer neuen greifen.» Das reicht dir noch nicht als Antwort? Als Richtwert nennt Kleeman etwa alle zwei Wochen – abhängig davon, wie häufig man zum Rasierer greift und wie flächig die zu bearbeitenden Areale am Körper sind.

Achtung beim Bart

So hält deine Klinge länger

Klingen sind teuer und Sparen ist löblich. Was also kannst du tun, damit deine Klingen länger halten? Zunächst mal warm duschen: So öffnen sich deine Poren, dein Haare werden weicher und leisten weniger Widerstand beim Rasieren. Auch ein hochwertiger Rasierschaum oder ein Gel verringert den Widerstand und erhöht die Lebensdauer deiner Klingen.

Danach geht es vor allem darum, alles so sauber wie möglich zu halten. Das heisst, vor dem Rasieren und nach jedem Rasierzug solltest du die Klingen abspülen, um sie von Hautschüppchen und Haaren zu befreien und den Rasierer gleitfähig zu halten. Am Ende der Rasur folgt ein besonders gründlicher Spülgang. Am fehleranfälligsten ist aber die Lagerung. Um Rost auf den Klingen zu vermeiden, sollte der Rasierer nicht in der Dusche gelagert werden, sondern an einem trockenen Ort im Badezimmer.