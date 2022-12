Schmelztiegel der Religionen: So harmonisch wird Weihnachten auf der Weihnachtsinsel gefeiert

Mulikulturelle Gesellschaft

«Wir feiern die Feste der anderen»

Ende Dezember schwankt das Wetter zwischen perfekten Sonnentagen und starkem Regen, und die Krabbenwanderung ist oft in vollem Gange. Dieses Jahr hat die Gemeinde den zentralen Kreisverkehr in der Nähe der Bucht mit Weihnachtsbeleuchtung und Rentieren geschmückt. Dann gibt es den Rock Riders Lolly Run, bei dem sich die Teilnehmer als Weihnachtsmänner verkleiden, auf Motorräder fahren und Süssigkeiten an Kinder verteilen.



Als harmonischer Schmelztiegel von Buddhismus, Konfuzianismus, Islam und Christentum ist Weihnachten nur einer von vielen nicht-säkularen Feiertagen, die von der gesamten Gemeinschaft gefeiert werden.

«Der Islam ist ein Glaube, der auf der Weihnachtsinsel sehr präsent ist, ebenso wie der Buddhismus, so dass wir überall auf der Insel Tempel haben», sagt Sook Yee Lai, Sekretärin von Christmas Island Stories, einer Vereinigung, die die multikulturelle Gesellschaft und das Erbe der Insel dokumentiert. «Es gibt auch eine katholische und eine protestantische Kirche. Es steht jedem frei, seine Religion auszuüben und zu feiern.»



«Wir leben alle harmonisch zusammen und feiern die Feste der anderen, Hochzeiten und Geburtstage der ganzen Insel. Wenn jemand krank ist, kommt die ganze Insel zusammen, um den Familien zu helfen», sagt Inselbewohnerin Amanda Clarke. «Ein Todesfall wird von allen empfunden – und selbst, wenn eine Familie weggeht, fühlt es sich an, als würde ein Familienmitglied gehen.»