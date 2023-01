Iran : So hart rechnet «Charlie Hebdo» mit dem Mullah-Regime ab

Das brutale Vorgehen der Regierung in Teheran stösst international auf Kritik. Am Jahrestag des Anschlags auf ihre Redaktion hat «Charlie Hebdo» nun eine Reihe von Mullah-kritischen Karikaturen veröffentlicht.

Nach der Veröffentlichung von Karikaturen des obersten geistlichen Führers Ayatollah Ali Khamenei in der französischen Satirezeitung «Charlie Hebdo» hat der Iran eine französische Forschungseinrichtung in Teheran geschlossen. Die Schliessung des französischen Forschungsinstituts im Iran (Ifri) sei «ein erster Schritt» als Reaktion auf die Karikaturen, erklärte das iranische Aussenministerium am Donnerstag. Teheran hatte am Vortag mit einer «wirksamen und entschlossenen Antwort» auf die Veröffentlichung gedroht. Die Regierung in Paris äusserte sich besorgt.