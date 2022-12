Grosser Verlust für SNB mit Tesla

Die Tesla-Aktie fiel am Dienstag um acht Prozent. Seit Jahresbeginn hat Tesla über 60 Prozent an Wert eingebüsst. Die Schweizerische Nationalbank hat seit September mit Tesla-Aktien 1,4 Milliarden Dollar verloren.

1 / 5 Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat seit Ende September mit Tesla über 1,4 Milliarden Dollar verloren. 20min/Matthias Spicher Die Tesla Aktie fiel am 21. Dezember um acht Prozent. REUTERS/Chen Lin Elon Musk will als Twitter-Chef zurücktreten. REUTERS

Darum gehts Die Tesla-Aktien fielen am Dienstag in den USA auf ein Zweijahrestief.

Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat seit Ende September mit Tesla-Aktien 1,4 Milliarden Dollar verloren.

Die Analysten begründen den Verlust der Tesla-Aktien unter anderem mit der Ablenkung Elon Musks nach seiner Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter.

Am Dienstag kündigte Elon Musk seinen Rücktritt als Twitter-Chef an.

Die Tesla-Aktien fielen am Dienstag mit einem Verlust von acht Prozent auf 138 US-Dollar in den USA auf ein Zweijahrestief. Seit Jahresbeginn ist der Kurs der Tesla-Aktie um 57 Prozent eingebrochen. Die Wertverluste in den Portfolios der Investoren sind gewaltig.

Anfang 2022 war Tesla noch rund 850 Milliarden Dollar wert. Im Dezember 2022 sind es noch rund 440 Milliarden Dollar. Die Analysten begründen ihre derzeit negative Einschätzung mit einer schwächeren Nachfrage sowie der Ablenkung des Tesla-Chefs Elon Musk nach seiner Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter.

Sinkflug der Tesla-Aktie

Seit Jahresbeginn hat der Elektroautohersteller über 500 Milliarden Dollar an Börsenwert verloren. Der Kurssturz des früheren Börsenlieblings ist nicht nur mit dem allgemeinen Kursverfall der Technologiewerte an der Nasdaq zu erklären. Tech-Unternehmen wie Amazon oder Nvidia sind seit Jahresbeginn zwar auch abgestürzt, aber nicht im gleichen Ausmass wie Tesla.

Dennoch ist der US-Elektroautobauer an der Börse noch mehr wert, als BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen zusammen. Laut dem Manager Magazin belasten Tesla drei Faktoren: Die turmhohe Bewertung, Teslas Twitter-Trauma sowie die Erkenntnis, dass Elon Musk immer unberechenbarer wird. Nicht nur Aktionäre verkaufen Tesla-Aktien, sondern selbst der Tesla-Chef: Seit November 2021 hat Elon Musk Anteile im Wert von fast 40 Milliarden Dollar verkauft. Diese Verkäufe begründet er mit der Übernahme des Kurznachrichtendiensts Twitter, der den Milliardär viel Geld koste. Laut dem Handelsblatt verliert Twitter vier Millionen Dollar pro Tag.

SNB leidet unter Tesla-Absturz

Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) macht durch den Sinkflug der Tesla Aktie einen Riesenverlust: 1,4 Milliarden Dollar hat die SNB alleine in den letzten zwölf Wochen mit Tesla-Aktien verloren. Dies unter der Annahme, dass die SNB immer noch gleich viele Aktien von Tesla in den Büchern hält wie vor knapp zwölf Wochen, als sie das letzte Mal Einblick in die Zahlen geben musste. Die Verluste haben Folgen fürs ganze Land. Die SNB wird voraussichtlich für 2022 nichts an Bund und Kantone ausschütten. Damit gehen auch viele Gemeinden leer aus, die fest mit dem Geldsegen gerechnet haben. Das schreibt Inside Paradeplatz.

Nach Rekord-Kurssturz: Elon Musk kündigt Rücktritt als Twitter-Chef an

Kurz nachdem die Tesla-Aktien auf ein Zweijahrestief sanken, kündigte Elon Musk seinen Rücktritt als Twitter-Chef an. Sollte er jemanden finden, der «blöd genug» ist, werde er selbst nur noch die Software- und Server-Teams führen. Das twitterte der Eigentümer des Kurznachrichtendienstes am Dienstag (Ortszeit).

Es deutet derzeit allerdings wenig darauf hin, dass Musk zügig einen geeigneten Kandidaten für den Top-Job findet. So oder so dürfte er als Eigentümer grossen Einfluss behalten. Twitter-Nutzer hatten sich zuvor in einer von Musk eingeleiteten Umfrage mehrheitlich für dessen Rücktritt ausgesprochen.