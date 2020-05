Aktualisiert 21.05.2020 14:32

Luca Hänni

«So hart wie in dieser Woche war das Training noch nie»

Luca Hänni steht gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft im Finale der deutschen Sendung «Let’s Dance». Im Gespräch mit 20 Minuten verrät der Sänger, wie er sich auf die allerletzte Show am Freitagabend vorbereitet.

Rund drei Monate lang kämpften sich die prominenten Kandidaten von «Let’s Dance» von Runde zu Runde. Am Freitagabend findet nun das heiss ersehnte Finale der RTL-Tanzshow statt. Mit dabei ist der einzige Schweizer Kandidat der 13. Staffel: Luca Hänni. Der Sänger und ESC-Star hat es neben «Ninja Warrior Germany»-Champion Moritz Hans (24) und Zirkusartistin Lili Paul-Roncalli (22) unter die Top 3 geschafft.

Die Vorbereitungen für die Show laufen momentan auf Hochtouren. Die Finalisten müssen mit ihren professionellen Tanzpartnern drei verschiedene Choreographien performen – und diese einzustudieren, ist äusserst zeitintensiv, wie Luca Hänni gegenüber 20 Minuten verrät. «So hart wie in der Finalwoche war das Training noch nie. Wir haben nur vier Tage Zeit für drei Tänze», so der 25-Jährige. Mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft (30) trainiert er in dieser Woche mindestens zehn Stunden pro Tag.

Motiviert in die Finalrunde

Luca sei froh, dass es ihm nicht so schwer falle, eine Choreographie zu lernen. «Ich kann Sachen schnell aufnehmen und dann umsetzen.» Doch er ist sich auch der Stärken seiner Konkurrenz bewusst. «Moritz hat als Sportler bestimmt die bessere Kondition als ich. Und Lili ist als Artistin natürlich viel gelenkiger.» So oder so: Luca konzentriert sich nun in den letzten Stunden auf die Hoffnung, dass im Finale alles klappen und er mit Christina eine tolle letzte Show abliefern wird.

Im Halbfinale überzeugte das Tanzpaar mit Jive, Tango und Cha-Cha-Cha und holte sich die beste Jurybewertung der Woche. Im Live-Finale am Freitagabend werden Luca und Christina nun Quickstep, Salsa und Freestyle zum Besten geben. «Ob es für einen Sieg reichen wird, werden wir sehen. Egal was rauskommt, ich bin unglaublich dankbar, dass ich es so weit geschafft habe.»