«Hillbilly Elegy»

«Familie ist das Einzige, das etwas bedeutet», redet Mamaw (Glenn Close) ihrem Enkel J.D. (Gabriel Basso) ins Gewissen. Er studiert Jura in Yale – bis sein Grosi ihn zurück in seine Heimat Ohio holt, die er lieber verdrängen würde.

Close schlüpft in eine völlig neue Rolle

Amy Adams und Glenn Close sind in «Hillbilly Elegy» kaum zu erkennen, sie habe sich selbst im Spiegel nicht wiedererkannt, so Close gegenüber «Entertainment Weekly»: «Auch abgesehen davon ist diese Rolle so weit weg von allem, was ich bisher gespielt habe.»