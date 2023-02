120 Jahre alte Bilder der Basler Fasnacht

Ganze Waggisladungen wurden von den Vierbeinern durch die Altstadt befördert. Im Jahr 1911 schien das noch unproblematisch, dieses Jahr sind jedoch nur noch acht Kutschen mit Tieren unterwegs. Das aus Gründen des Einsatzes von Tierschützern. Vor Pandemie waren es noch 20 Kutschen mit 40 Tieren, so Oliver Bieli.

Der Einsatz von Pferden an der Fasnacht wird seit Jahren von Tierschützerinnen und Tierschützern kritisiert.

Die Basler Fasnacht ist die grösste Fasnacht der Schweiz und hat eine lange und facettenreiche Geschichte. Obwohl sie eine feste Tradition der Stadt ist, verändert sie sich stetig. Und das nicht nur über die Spanne von 120 Jahren. Die Pandemie forderte die Kreativität nicht nur in den von den Cliquen gewählten Sujets, sondern auch in der Frage, wie eine Fasnacht in dieser Zeit stattfinden kann. Der Cortège musste 2022 abgesagt werden, stattdessen gab es eine Wäägeli-Parade. Auch bei den Kutschen, auch Chaisen genannt, veränderte sich einiges.