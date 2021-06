Abstimmungs-Sonntag - So hat die Schweiz abgestimmt

Die Schweiz hat abgestimmt. Gleich über fünf Vorlagen durften die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am Sonntag entscheiden. Es ging um den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, ein neues Terrorismus-Gesetz und ein neues CO2-Gesetz und auch um ein Gesetz, das Hilfskredite in der Corona-Pandemie regelt. Die einzelnen Vorlagen im Detail findest du hier. Wir sagen dir, wie die Abstimmungen ausgegangen sind – und was das bedeutet.