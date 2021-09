TikTokerin Sarah Frank macht über Nacht tausende Studien unbrauchbar

Sie erzählt dabei von einer Plattform, auf der man an wissenschaftlichen Studien teilnehmen kann.

Die Nutzerzahl der Website hat sich in der Folge beinahe über Nacht verdoppelt.

Als die Tiktokerin Sarah Frank Ende Juli ein 53 Sekunden langes Video auf ihren Kanal lud, dachte sie sich nichts dabei. Schliesslich handelte es sich um ein Video, wie es hunderte andere auch gibt. Darin erklärt die Teenagerin, wie sie sich nebenbei eine kleine Summe an Taschengeld dazuverdient. «Das ist ganz einfach, ihr müsst dazu nur auf der Website mit Namen Prolific eine Reihe an Fragebögen ausfüllen», erklärt sie im Clip.

Doch dann geht das Video viral und zählt nur einen Monat später bereits 4,1 Millionen Views. Tausende Personen, die das Video gesehen haben, melden sich plötzlich auf der Wissenschaftsplattform an und beginnen damit, an den Studien teilzunehmen. Das Problem dabei: Es handelt sich dabei hauptsächlich um Personen mit sehr ähnlichem Hintergrund, in derselben Altersklasse und sogar oft mit demselben Geschlecht. Für wissenschaftliche Studien, die auf eine durchmischte Teilnehmergruppe angewiesen sind, ist das nicht ideal.