SVB: So brachte die US-Bank die Börsen zum Absturz

Die US-amerikanische Silicon Valley Bank hat mit dem Verkauf von Wertpapieren 1,8 Milliarden US-Dollar verloren. Der Kurs der Bank stürzte nach dieser Meldung an einem Tag um 60 Prozent ab. Das machte die Anlegerinnen und Anleger weltweit nervös – viele wollten ihre Aktien darum ebenfalls abstossen.

Darum gehts Die auf die Finanzierung von Start-ups spezialisierte Silicon Valley Bank rüttelt die Finanzwelt durch.

Ihr Milliardenverlust brachte die Kurse von Bankaktien weltweit zum Absturz.

Jetzt zu kaufen und auf einen Turnaround zu hoffen, sei aber riskant, sagt ein Chefökonom.

Aktien rauf, Anleihen rauf, Bitcoin rauf: Der Start ins Börsenjahr 2023 war gut. Nach dem enttäuschenden letzten Jahr sprachen die Anlegerinnen und Anleger plötzlich von einer «weichen Landung», die Angst vor der Rezession schien verflogen. Auch die Inflation und die steigenden Zinsen rückten wieder in den Hintergrund.

Dieser Optimismus ist über Nacht schlagartig verschwunden. Vor allem die Kurse von Banken sind stark eingebrochen, aber auch der Bitcoin hat an Wert verloren. Und ein Unternehmen, das in der Schweiz bis jetzt kaum jemand kannte, hält die Finanzwelt in Atem: die Silicon Valley Bank aus Kalifornien.

Was ist das für eine Bank? Und gehts jetzt weiter abwärts? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist passiert?

Die Deutsche Bank verlor am Freitag fast zehn Prozent an Wert, die Credit Suisse zeitweise über acht Prozent. Ausgelöst hat den Kurssturz die US-amerikanische Silicon Valley Bank: Sie verbuchte am Donnerstag an der Wall Street ein Minus von gut 60 Prozent. Am Freitag setzte sich der Ausverkauf fort.

Was ist das für eine Bank?

Die Silicon Valley Bank ist auf die Finanzierung von Start-ups spezialisiert und eng mit dem Technologiesektor verbunden. Das Institut vermeldete am Mittwochabend einen Verlust von 1,8 Milliarden US-Dollar beim Verkauf von Wertpapieren und musste deswegen eine Kapitalerhöhung ankündigen.

Wie kann eine einzelne Bank die Börsen zum Absturz bringen?

Das Minus bei der Silicon Valley Bank habe den Märkten ein Signal ausgesendet – «Achtung, hier läuft etwas falsch!» – sagt Matthias Geissbühler, Anlagechef bei Raiffeisen Schweiz (siehe Box). Anlegerinnen und Anleger gingen offenbar davon aus, dass andere Banken mit ähnlichen Problemen kämpfen. Das habe dazu geführt, dass viele ihre Bankaktien verkauften, was die Kurse zum Absturz brachte.

Raiffeisen geht es gut Der Gruppengewinn von Raiffeisen ist im vergangenen Jahr um 10,6 Prozent auf 1,18 Milliarden Franken geklettert, wie die Bank mitteilt. Der Gewinn übersteigt das Vorjahresergebnis um 10,6 Prozent. Die Hypothekarforderungen liegen mit 203,7 Milliarden Franken erstmals über der 200-Milliarden-Grenze.

Steigende Zinsen sind schlecht für die Börsen – war das nicht absehbar?

Jein, sagt Geissbühler. Es stimme zwar, dass steigende Zinsen für die Börsen nicht gut seien. Die Aktienmärkte hätten aber seit Oktober stark zugelegt, der Arbeitsmarkt sei robust geblieben und die Inflation wieder zurückgegangen. Die Anleger hätten entsprechend mit einem baldigen Ende der Zinserhöhungen gerechnet. Nun zeige sich, dass der Markt bezüglich Zinsen und Inflation zu optimistisch gewesen sei.

Was bedeutet der Kurssturz für andere Banken?

«Banken funktionieren nur, wenn das Vertrauen in sie hoch ist», sagt Geissbühler. Und das Vertrauen in viele Banken bröckle gerade. Im Extremfall komme es dann zu einem Bank Run, so wie das 1991 bei der Spar- und Leihkasse Thun geschah. Die Kundinnen und Kunden wollten ihr Geld damals alle gleichzeitig abheben. Die überschuldete Bank konnte es nicht auszahlen – und viele verloren ihr Vermögen.

Nun ist von Liquiditätsproblemen die Rede. Was heisst das?

Normalerweise ist die Liquidität an den Börsen hoch: Der Handel floriert und Wertpapiere lassen sich schnell kaufen und verkaufen. Am Donnerstag war das anders: Viele wollten ihre Bankaktien abstossen, doch kaufen wollte kaum jemand. Eine fehlende Marktliquidität führe oft zu starken Kursstürzen, sagt Geissbühler. Die tiefere Liquidität habe auch damit zu tun, dass viele Investmentbanken ihre Aktivität an den Börsen zurückgefahren haben.

Viele Kurse sind im Keller – soll ich jetzt wieder Aktien kaufen?

«Das ist riskant», sagt Geissbühler. Das Chancen-Risiko-Verhältnis für US-Aktien sei derzeit historisch schlecht und die Auswirkungen der steigenden Zinsen dürften sich in den kommenden Monaten immer stärker in der Wirtschaft bemerkbar machen. Er empfiehlt darum, mit Zukäufen besser noch zuzuwarten.

Kommt es nun doch zu einer Rezession?

«Je stärker die Notenbanken die Zinsen erhöhen, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zu einer Rezession kommt», sagt Geissbühler. Dafür braucht es laut Definition zwei Quartale mit negativem Wachstum in Folge. In den USA und den EU-Ländern sei das fast unausweichlich. Die Schweiz könne eine Rezession aber wohl knapp vermeiden, da sie vom starken Pharmasektor profitiere. Zudem falle der Zinserhöhungszyklus deutlich moderater aus als im Ausland, so Geissbühler.