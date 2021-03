Der Schweizer Moto2-Pilot Tom Lüthi hatte vor dem Saisonstart in Katar einiges vor. Gegenüber 20 Minuten sagte er, dass er vorne mitfahren wolle. Aber auch:«Für das erste Rennen hier in Katar habe ich keine konkrete Platzierung im Kopf.» Nun – das war wohl gut so. Sonst wäre der Schweizer jetzt wohl nur enttäuscht. Denn so eine richtig gute Platzierung, das schaffte der 34-Jährige, der von Platz 17 startete, nicht in Katar.