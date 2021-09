So hat Kim Kardashians Make up unter ihrer Met-Maske ausgesehen

«Wenn du so berühmt bist, dass Anonymität dein neuer Look wird» – so beschreibt der Fashion Watchdog-Blog «Diet Prada» das Outfit, mit dem Kim Kardashian Montagnacht zur Met Gala erscheint. Ziemlich passend. Der Megastar kommt nämlich wortwörtlich vom Scheitel bis zur Sohle in Schwarz gekleidet. Gesicht inklusive.