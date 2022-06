Nach Italien-Debüt: So hat sich das Leben von FCZ-Talent Gnonto auf einen Schlag verändert

Die internationalen Begehren machen FCZ-Präsident Ancillo Canepa bisher nicht nervös. Auf Anfrage von 20 Minuten sagte er: «Wenn Willy die Chance bekommen sollte, zu einem europäischen Topverein zu wechseln, wären wir vielleicht gesprächsbereit. Aber ich betone: Topverein.» Und bei der Präsentation des neuen FCZ-Trainers Franco Foda ergänzte Canepa: «Mit Willy sieht es sehr gut aus, ich bin überglücklich, dass er in Italien eingesetzt wurde. Es gibt eine Hysterie, wir bleiben gelassen. Willy hat einen Vertrag beim FCZ. Wir sind seit einigen Wochen mit ihm im Gespräch, auch eine Vertragsverlängerung steht im Raum. Wir werden sehen, was da passiert.»

Messi als grosses Idol

Zu Gnontos Debüt sagte sein Vater: «In nur wenigen Tagen hat sich unser Leben verändert.» Sie seien alle glücklich darüber, was er geleistet habe und sie hofften, dass es so weiterginge, so Noel. Er sprach weiter aus dem Nähkästchen, so enthüllte er auch das Vorbild seines Sohnes: Lionel Messi. «Er ist verrückt nach ihm. So sehr, dass er letzte Woche eine Stunde vor der argentinischen Umkleidekabine stand, um sich ein Autogramm zu holen.» Italien hatte im Londoner Wembley gegen Argentinien die Finalissima 0:3 verloren, Gnonto hatte nicht im Aufgebot gestanden.