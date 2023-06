Rom: Youtuber di Pietro fuhr mit 124 km/h durch Tempo-30-Zone

Matteo di Pietro (20), der Lenker des SUV Lamborghini Urus, wurde am Montag der Haftrichterin Angela Gerardi vorgeführt. Das Ergebnis dieser ersten Begegnung ist für ihn nicht entlastend, im Gegenteil. Denn die ersten Ermittlungsergebnisse belasten den 20-jährigen Fahrer, der am 14. Juni mit dem geliehenen Luxus-Wagen in Rom in einen Smart gekracht war, stark: Er fuhr 124 km/h in der Tempo-30-Zone. Das berichtet der «Corriere della Sera». Abgesehen davon, dass er als Fahranfänger laut italienischem Recht ohnehin nicht mehr als 90 km/h hätte fahren dürfen, hatte seine Raserei folgenschwere Konsequenzen für eine kleine Familie: Der fünfjährige Manuel starb bei dem Unfall.