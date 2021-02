Pool via REUTERS

Xhakas Club Arsenal will nun reagieren.

Granit Xhaka hat es bei Arsenal nicht immer leicht. Immer wieder schlägt ihm Fan-Hass entgegen. Hass, der übel ist. Etwa während des Spiels im Dezember gegen Burnley, als der 28-Jährige ausrastete. Als er nach einem Wortgefecht mit Burnley-Spielern einen Gegenspieler am Hals packte und direkt vom Platz flog. Die Folge: Arsenal verlor das Spiel 0:1, der Nati-Star kriegte drei Spielsperren aufgebrummt – und auf Social Media wurde der Schweizer heftig kritisiert.

Die Details: Mehr als 700 Nachrichten bekam Xhaka am Abend der Roten Karte zugesandt. Ebenso wird ihm sechs Mal offen Gewalt angedroht. Wie die Untersuchung von Signify zeigt, schreibt ein User etwa: «Ich will, dass Xhaka heute Abend an einem Baum hängt.» Ein anderer meint: «Xhaka ist ein albanisches Nazi-Geschwür». 16-mal wird Xhaka rassistisch beleidigt. Besonders schockierend: Viele User, die Nachrichten schreiben, outen sich gemäss Untersuchung als Arsenal-Saisonkarten-Besitzer. Und: Viele der Beleidigungen stammen von drei Accounts.