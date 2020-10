6-Personen-Treffen : So heftig verschärft Österreich die Corona-Regeln

Obergrenzen für private Treffen und eine ausgeweitete Maskenpflicht: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz informierte am Montag über neue Massnahmen.

In Österreich steigt die Anzahl der Neuinfektionen wie praktisch überall in Europa.

Österreich verschärft die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Dazu gehörten Obergrenzen von sechs Personen bei privaten Zusammenkünften in Gebäuden und von zwölf Menschen im Freien, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag in Wien.