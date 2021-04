Ausgelassen feiern, tanzen und sich am Ende des Abends das Konfetti aus den Haaren zupfen, das ist seit gestern in Miami wieder möglich. Am Montag fiel die nächtliche Ausgangssperre. Der Club-Besitzer David Grutman gab am gleichen Tag in den sozialen Medien bekannt, dass sein Club «Liv» am Freitag, ein Jahr nach Beginn der Pandemie, wieder öffnet.