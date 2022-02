Was für ein Kuriosum – So heissen die chinesischen Eishockeyspieler wirklich 

Die Mannschaft spielt so zum grossen Teil auch in der KHL zusammen.

Mit 0:8 ging die chinesische Eishockey-Nati gegen die USA am Donnerstag baden. Dabei waren die Chinesen lange nicht so klar unterlegen, wie es das Endergebnis zeigt. Nach einem ausgeglichenen Startdrittel führten die Amerikaner erst mit 1:0. Die Angst, dass China bei den Olympischen Spielen ihre Begegnungen gleich 0:30 verliert, war also unbegründet. Doch warum eigentlich?

Kurz und knapp: Das Team spielt eigentlich auch sonst in der Liga zusammen und zwar in einer der besten Ligen der Welt. In der KHL geht die Mannschaft mit dem Namen Kunlun Red Star an den Start. Der Verein aus Peking nimmt seit 2016 am Ligabetrieb teil. Seit der Corona-Pandemie spielt das Team in der russischen Stadt Mytischtschi.