Cardi B verrät Namen ihres Sohnes und postet erste Baby-Fotos 

Ihr Ehemann Offset schrieb zu seinem Post: «Wave Set Cephus». So soll der Name des Babys lauten.

Am Freitag haben die beiden Fotos ihres Kleinen auf Instagram gepostet.

Wave Set Cephus lautet der volle Name von Cardi Bs zweitem Baby. Die Rapperin bestätigte die Andeutungen, die sie zuvor auf Instagram machte, via Twitter und schrieb: «Als Set den Namen ‹Wave› vorschlug, wusste ich: Das wird der Name meines Kindes!» Set oder auch Offset ist der Künstlername von Cardis Ehemann. Der Rapper heisst eigentlich Kiari Kendrell Cephus – somit trägt Wave den Nachnamen seines Papas. Zur Namensverkündung postete die Mama ein Video einer riesigen Bling-Bling-Kette mit einer Welle, einem kleinen Hai und den Buchstaben des Babynamens.