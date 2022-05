Geheiminfos aus Washington: «Wir haben die Leitungen geöffnet» – so helfen die USA der Ukraine, den Krieg zu gewinnen

«Wir haben die Leitungen geöffnet. Es fliesst eine beträchtliche Menge an nachrichtendienstlichen Informationen aus den Vereinigten Staaten in die Ukraine», sagte General Mark A. Milley, der Vorsitzende der Generalstabschefs (rechts).

Einem Bericht der Zeitung «New York Times» zufolge stützt die ukrainische Armee sich bei ihrem Widerstand teilweise auf Geheimdienstinformationen aus den USA. Die Ukrainer haben seit Beginn der Invasion in der Ukraine am 24. Februar wiederholt gemeldet, rund zwölf russische Generäle vor Ort getötet zu haben – eine Behauptung, die Militäranalysten erstaunt hat. Doch vom ersten Tag des Krieges an soll Kiew präzise Hilfe aus Washington, fast in Echtzeit, erhalten haben.