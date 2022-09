Der grösste Planet unseres Sonnensystems leuchtet derzeit so hell wie seit fast 60 Jahren nicht mehr: Der Jupiter ist derzeit der Erde so nah wie seit 1963 nicht mehr und zudem in der sonnennächsten Phase seines zwölf Jahre dauernden Orbits.

Planet im Perihelion : So hell wie jetzt wirst du Jupiter nie mehr am Nachthimmel sehen

1 / 4 Neben dem Mond ist der Jupiter das hellste Objekt am Nachthimmel. Imago Hier leuchtet er neben dem Saturn am Nachthimmel über dem Moab Arches National Park im US-Bundesstaat Utah. Imago Eine Aufnahme des James Webb Space Telescope der Nasa zeigt dank Infrarot-Filtern die extremen Bedingungen auf der Oberfläche des Planeten. IMAGO/UPI Photo

Darum gehts So gut wie jetzt kann der Jupiter am Himmel für über 100 Jahre nicht mehr gesehen werden.

Der grösste Planet des Sonnensystems ist dieser Tage so nahe an der Sonne wie nur alle zwölf Jahre und zugleich der Erde so nah wie seit 1963 nicht mehr.

Bereits mit einem Feldstecher können auch die vier grossen Monde des Jupiters beobachtet werden.

Der Jupiter ist – gemessen an unserer Galaxis – ein riesenhaftes Objekt; der Gasplanet hat doppelt so viel Masse wie alle anderen Planeten unseres Sonnensystems zusammen, sein Durchmesser ist mit 143’000 Kilometern elfmal grösser als der der Erde. Zu Deutsch: In seinem Inneren würden insgesamt 1000 Erden Platz finden. Er ist nach dem Mond das hellste Objekt am Nachthimmel und strahlt ein intensives weisses Licht aus, das das ganze Jahr über mit blossem Auge erkennbar ist.

Interessieren dich die Sterne am Himmel? Ja, sehr. Ich kenne mich aus und beobachte sie auch gerne. Es geht so, aber ich kenne schon ein, zwei Sternbilder. Ich habe leider keine Ahnung, würde aber gern mehr wissen. Ach was. Ich lebe hier auf der Erde, das All schert mich nicht. Mich interessiert hier nur, was andere denken.

Derzeit ist der Jupiter am Nachthimmel sogar noch besser zu sehen als sonst schon. Seit einigen Wochen geht er früher auf als sonst und wird stetig heller. Am Montag, dem 26. September, wird er die sogenannte Opposition erreichen, also den Punkt, an dem die Erde genau zwischen Jupiter und der Sonne steht. Dies geschieht nur alle 13 Monate. Zudem nähert sich der Riesenplanet derzeit dem Perihelion, demjenigen Punkt seiner zwölf Jahre dauernden Umlaufbahn um die Sonne, die dieser am nächsten liegt. Auch der Erde ist er bei der Opposition mit «bloss» 591,2 Millionen Kilometern so nah wie zuletzt 1963, erst 2139 wird er wieder so nahe kommen.