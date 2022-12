«So herzig» – Rihanna zeigt erstmals ein Bild ihres Söhnchens

Auf Insta-Fotos ist die dreiköpfige Familie am Strand von Malibu zu sehen. Die Bilder wurden am 16. Dezember 2022 aufgenommen.

Musik-Ikone Rihanna hat am Samstagnachmittag erstmals auf Social Media ein Foto und ein Video ihres kleinen Sohnes veröffentlicht. In dem 45-sekündigen Tiktok-Video ist der Sohn der 34-jährigen Sängerin mit ihrem Freund A$AP Rocky in einem Autositz zu sehen, während er seine Mutter anlächelt. «Riri» steht hinter der Kamera und ist im Hintergrund zu hören. «Versuchst du, Mamas Handy zu bekommen?», fragt Rihanna ihren kleinen Sohn. Auf Instagram teilte die stolze Mutter das Video ebenfalls und schrieb dazu: «So herzig».