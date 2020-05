Berberlöwen-Zucht

Die Geschwister Lin und Jumina sind im Alter von drei Jahren aus dem Zoo Neuwied (D) in den Walter Zoo gekommen. Atlas ist fünf Jahre alt und kam aus dem Zoo in Paris nach Gossau. An den Walter Zoo vermittelt wurden sie durch das zuständige Zuchtbuch, einer Stelle, welche die Zucht der Berberlöwen international koordiniert. Durch die Zucht soll die Population dieser sehr seltenen Löwen wieder gestärkt werden. Die Art ist in freier Wildbahn nämlich ausgestorben. Nur in 30 Zoos weltweit leben heute noch Berberlöwen.