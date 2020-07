Bettmeralp VS

So herzig suchen die Einheimischen nach einem neuen Bergdoktor

Die Arztpraxis auf der Bettmeralp VS ist verwaist, vor Ort fehlt ein Arzt. Damit nicht länger die einheimischen Samariter im Notfall einspringen müssen, suchen die Einheimischen nun mit vereinten Kräften nach einem neuen Bergdoktor. Dies mit einem Video ganz im Genre der gleichnamigen deutschen TV-Serie.

Die Arztpraxis auf der Bettmeralp steht seit April leer, die dazugehörige Wohnung ist verwaist. Seit längerem sucht die Walliser Gemeinde nun schon fieberhaft nach einem Bergdoktor. Bislang jedoch erfolglos. So müssen im Notfall jetzt einheimische Samariter einspringen, bis Rettung aus dem Tal eintrifft. Bei Krankheiten ist der Abstieg zu einem Arzt in Fiesch oder Mörel für die Bergler zudem unabdinglich.

Aber ganz so einfach ist das nicht: Wegen des in der Schweiz herrschenden Ärztemangels gestaltet sich die Suche nach einem Mediziner äusserst schwierig. So liessen sich die Einheimischen jetzt etwas Besonderes einfallen. Mittels Videoaufruf, der beim Betrachten Gänsehaut erzeugt, soll der Bergdoktor nun endlich via Internet gefunden werden.