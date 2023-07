Schneller einschlafen: Weisses Rauschen an deinem iPhone einstellen

Abends stundenlang hellwach im Bett liegen und durch Social Media scrollen, statt endlich in den dringend notwendigen Schlaf zu finden – das kennen fast alle. Dabei könnte dein iPhone dir sogar helfen, dich schnellstmöglich ins Land der Träume zu begeben: Es hat eine eingebaute Funktion für weisses Rauschen.

Die Voraussetzungen

Das Einzige, was du dazu brauchst, ist eine Software-Version ab iOS 15. Die läuft auf allen Geräten ab dem iPhone 6s, das vor acht Jahren auf den Markt kam. Bist du bereits im Besitz eines Apple-Handys , stehen deine Chancen also ganz gut.

Deswegen hilft weisses Rauschen

Aber wieso soll das Rauschen überhaupt beim Schlafen helfen? Wie so oft, wenn es um Schlaf geht, ist es zwar keine Garantie für frühzeitiges Wegdämmern. Aber: Ähnlich wie weisses Licht alle möglichen Farben enthält, enthält weisses Rauschen alle möglichen Frequenzen. Zusammengemischt gleichen sie sich aus. Darum werden Lärm und andere Geräusche als weniger laut und störend empfunden, wenn sie mit dem Rauschen überlagert werden. Hindert dich also die Strasse vor deinem Haus am Einschlafen, kann das Geräusch sie beinahe ausblenden.