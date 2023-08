5S-Methode: Aufräumtipps von der japanischen Autoindustrie

Tipps, wie man die eigenen vier Wände optimal putzt und entrümpelt, findet man an diversen Orten: Es gibt Expertentipps , Bücher, TV-Shows (nicht nur die mit Marie Kondo ) und eine Vielzahl von mehr oder weniger hilfreichen Vorschlägen im Internet. Nun kommt aber auch Hilfe aus einer unerwarteten Ecke: von der japanischen Autoindustrie.

Auch im Gesundheitssystem genutzt

Die 5S-Methode stammt zwar aus Japan, wird inzwischen aber in Fertigungsunternehmen und Gesundheitssystemen weltweit verwendet. Der Hauptfokus des Konzepts liegt auf dem Verbessern der Effizienz: So sollen unnötige Dinge reduziert und wichtige Aufgaben so standardisiert werden, dass sie schneller umgesetzt werden können.