Besonders Messahli und Molina gerieten sich während der Debatte zunehmend in die Haare. Nach Susanne Vincenz’ Statement, die Verhüllungsthematik sei ein absolutes Randphänomen, da gerade einmal 0,00035 Prozent der Frauen in der Schweiz Niqabträgerinnen seien, konterte Messahli: «Auch wenn es nur eine Frau in der Schweiz gebe, die sich gegen ihren Willen verschleiern muss, so sollte etwas dagegen gemacht werden.»