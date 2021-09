BAG-Analyse - So hoch ist der Anteil der Ungeimpften auf den Intensivstationen wirklich

Betroffen sind mehr junge als alte Menschen. «Die meisten waren vor der Corona-Erkrankung kerngesund und sind nun am Beatmungsgerät», sagt der Präsident der Chirurgischen Fachgesellschaften.

Das Personal auf den Intensivpflegestationen (IPS) kämpft seit Wochen mit einer heftigen Welle von Corona-Patientinnen und -Patienten. Regelmässig für Furore sorgten Angaben von Spitälern, wonach rund 90 Prozent der Erkrankten nicht gegen das Virus geimpft seien. Geimpfte könnten am Virus ebenso erkranken und vor allem alte Menschen lägen im Spital, behaupteten dagegen Kritikerinnen und Kritiker.

Ein User schrieb in einem Kommentar etwa: «Warum will man uns offenbar nicht mitteilen, wie alt diese Covid-Patienten sind und was für Vorerkrankungen sie haben? Soll mir keiner erzählen, dass ungeimpfte gesunde junge Menschen auf den Intensivstationen liegen!» Auf Twitter warf den Spitälern jemand «frei erfundene» Zahlen vor.