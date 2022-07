Preisindex: So hoch ist die «tatsächlich gefühlte Inflation» für Konsumenten

«Die Menschen spüren die gestiegenen Kosten an der Tankstelle, im Supermarkt, beim Reisen und bei den Heizkosten», so der Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn.

Das geht aus einem neuen Konsumentenpreisindex hervor, den die Comparis in Zusammenarbeit mit der Konjunkturforschungsstelle der ETH publiziert hat.

Vom Mai zum Juni sind «Güter und Dienstleistungen des alltäglichen Gebrauchs» um 1,4 Prozent teurer geworden. Dies zeigt ein Konsumentenpreisindex, den die Comparis erstmals in Zusammenarbeit mit der Konjunkturforschungsstelle der ETH publiziert hat. Bei diesem wird «ausschliesslich die Preisentwicklung von regelmässig konsumierten Gütern betrachtet», erklärt die Comparis in einer Medienmitteilung. Inflationsdämpfende Faktoren wie Mieten und dauerhafte Güter würden somit ausgeklammert.

Teuerung beim Reisen und im Supermarkt

«Die Menschen spüren die gestiegenen Kosten an der Tankstelle, im Supermarkt, beim Reisen und bei den Heizkosten», so der Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn. So sind die Treibstoffpreise zwischen Mai und Juni um 7,3 Prozent gestiegen, die Preise für «sonstige Dienstleistungen für Individualverkehr», wie etwa Mietautos, sogar um zwölf Prozent. Pauschalreisen sind um sieben Prozent teurer geworden, Flugreisen um 5,1 Prozent. Doch auch Lebensmittel wie Früchte, Gemüse und Kartoffeln haben eine Inflation von 4,9 Prozent erlebt.