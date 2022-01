Mehr Haushalte mit Millionenvermögen - So hoch ist ist das Einkommen in deinem Kanton

Einfluss der Inflation

Im vergangenen Jahr sind weltweit die Preise in die Höhe geschossen. Für BAK-Chefökonom Martin Eichler ist es gut möglich, dass die aktuellen Entwicklungen die Einkommensverteilung beeinflussen: «Die überraschende Rückkehr der alten Bekannten Inflation bringt ein Potential mit, die Einkommensungleichheit in der Schweiz zu verstärken.» Allerdings spreche einiges dafür, dass es sich beim derzeitigen Inflationsschub um eine kurzfristige Episode handle, die im Verlauf des ersten Halbjahres 2022 wieder verschwinden werde. «Die Entwicklung der Einkommensverteilung in der Schweiz dürfte weiterhin vor allem durch die andauernde Corona-Pandemie und ihre Folgen geprägt werden», so Eichler.