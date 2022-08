Job-Stress-Index: So hoch sind Stress und Erschöpfung am Schweizer Arbeitsplatz

Auch das Stress-Level in der Schweiz bleibt hoch und liegt über den Werten von 2014 und 2016.

Seit Beginn des Job-Stress-Index fühlten sich noch nie so viele Arbeitende emotional erschöpft.

Jede und jeder dritte Angestellte fühlt sich am Arbeitsplatz gestresst und emotional erschöpft.

Erstmals überschreitet der Anteil der Erwerbstätigen, die sich emotional erschöpft fühlen, die 30-Prozent-Marke. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Gesundheitsförderung Schweiz hervor, in der sie den sogenannten Job-Stress-Index 2022 vorstellt, eine repräsentative Befragung von 3022 Erwerbstätigen zwischen 16 und 65 Jahren.

Ihr Fazit: Der Stress am Arbeitsplatz sei in der Schweiz hoch, aber seit 2018 etwa stabil. Das Stress-Level liege jedoch weit höher als noch in den Jahren 2014 und 2016. Wie bereits 2020 liege der Job-Stress-Index bei knapp drei von zehn Erwerbstätigen im kritischen Bereich. Dieser äussere sich unter anderem durch Zeitdruck, mangelnde Entscheidungsfreiheit und das Fehlen von Wertschätzung.