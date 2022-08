Mehr Geld wegen Inflation: So hoch sollen die Löhne in deinem Job steigen

Für Angestellte, die in einer Branche mit einer Sozialpartnerschaft arbeiten, verhandeln die Gewerkschaften und Berufsverbände die generellen Löhne, wie Thomas Bauer von Travailsuisse sagt. Das betrifft über die Hälfte aller Angestellten. Bei Einigung gilt die Lohnerhöhung für alle, wer nichts bekommt, soll sich an die Gewerkschaften wenden. Die Verhandlungspartner können aber auch Mittel für individuelle Lohnerhöhungen beschliessen. Bei diesen entscheiden die Vorgesetzten, wer wie viel bekommt, und Angestellte müssen diese selber einfordern. Das ist dann wie in Branchen ohne Lohnverhandlungen und ohne Gesamtarbeitsvertrag wie der Informatik, bei der die Angestellten auf sich allein gestellt Lohnforderungen stellen.